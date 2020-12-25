25 декабря барнаульцы и гости города заметили на барнаульском Арбате необычный предмет — новогодний холодильник, внутри которого находятся праздничные угощения к новому году для всех желающих. Таким образом, телеканал ТНТ решил поздравить всех барнаульцев с наступающим новым сезоном ситкома «САШАТАНЯ» и, конечно же, с Новым годом!Пока холодильник надежно закрыт, но держать его на замке, особенно в преддверии Нового года и нового сезона сериала «САШАТАНЯ», телеканал ТНТ не собирается. Уже 29 декабря чудо-агрегат на Мало-Тобольской будет открыт, а его содержимое достанется всем желающим.Внимание! Точное время открытия холодильника станет известно только в самый последний момент. Информацию об этом можно будет узнать исключительно в официальной группе телеканала ТНТ в Барнауле. Внутри холодильника всех барнаульцев и гостей краевой столицы ждут бесплатные новогодние угощения от ТНТ и ситкома «САШАТАНЯ».Телеканал ТНТ убедительно просит участников акции соблюдать все меры безопасности: держать дистанцию 1,5-2 метра, носить маски и перчатки. Пожалуйста, будьте аккуратны и уважайте окружающих вас людей. И не волнуйтесь! Угощений хватит на всех!Следите за информацией об открытии холодильника в официальной группе телеканала ТНТ в Барнауле, приходите за новогодними угощениями и смотрите новые эпизоды ситкома «САШАТАНЯ» (16+), начиная с 2 января в 20:00 на ТНТ.С наступающим Новым сезоном!