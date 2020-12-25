В центре Барнаула (Партизанская, 120) на днях открывается пункт бесплатной выдачи бывших в употреблении вещей «Б/утик «Одежка даром». Это проект Алтайского краевого отделения Российского детского фонда «Вакцина Добра».В помещение две комнаты: в одной товары для детей, в другой - для взрослых. Ремонт сделали студенты Архитектурно-строительного колледжа. Одна из стен в детской комнате оформлена игровыми стеллажами. Б/утик оснащен вешалками, шкафами, коробами для размещения и хранения вещей.- Долгие годы в Алтайском краевом отделении работает пункт выдачи б/у и новых вещей. – рассказывает Оксана Овчинникова, председатель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. - Он всегда пользовался спросом у нуждающихся семей, проживающих не только в Барнауле, но и за его пределами. Тысячи вещей получили «вторую жизнь» и нашли новых благодарных хозяев. Но помещения не соответствовали современным требованиям и эстетическим нормам для приема посетителей. Благодаря гранту губернатора в сфере деятельности некоммерческих организаций удалось решить эту проблему и сделать более доступным и удобным процесс выбора подходящих вещей.Кстати, каждый желающий может совершить новогоднее доброе дело и привезти в детский фонд какие-нибудь вещи для нуждающихся семей. Они должны быть чистые, в хорошем состоянии).Телефон (3852) 633-013.