«Росводоканал Барнаул» ответил на критику мэрии и пригласили копирайтера telegram-канала горадминистрации принять участие в работе аварийных бригад водоканала. Ранее на канале неласково отозвались о работе водоканала и пожелали ему «не болеть» и совершить настоящий прорыв, а «не как обычно».– Специалисты барнаульского водоканала приглашают комментатора, размещающего новости на официальных аккаунтах администрации города, сопроводить рабочих аварийных бригад предприятия и получить, наконец, ответы на свои вопросы, в которых он, похоже, так и не разобрался - ни в части состояния городских сетей, ни в сроках устранения аварий, ни в том, как работает система водопроводно-канализационного хозяйства города, – прокомментировали в барнаульском водоканале.В компании гарантировали обеспечить копирайтера спецодеждой и инструментами. В пресс-службе понадеялись, что человек откроет свое имя, даст свой телефон и будет на связи круглые сутки, включая новогодние праздники. В барнаульском водоканале напомнили, что за последние 7 лет потери воды в городе снизились на 17%, а аварийность на сетях водоснабжения сократилась на 37%.