Новые договоренности были достигнуты во время очередного заседания Попечительского совета АлтГТУ, прошедшего 24 декабря в Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения. В работе совета принял участие министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.Министр отметил, что в уходящем году пандемия повлияла на все сферы жизни, однако предприятия региона отработали этот период очень достойно. «Каждое предприятие внесло свой вклад в устойчивое функционирование промышленности края в этот период. Здесь важна и роль системы образования, в частности Алтайского государственного технического университета. Поэтому в 2021 год мы уходим с оптимизмом», – сказал Вячеслав Химочка.В следующем году совместно с профильными министерствами Правительства Алтайского края и промышленниками Алтайский государственный технический университет усилит работу по содействию занятости студентов и трудоустройства выпускников университета.По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, сотрудничество с работодателями стало одним из приоритетных для вуза, в особенности в подготовке специалистов для предприятий, занимающихся высокотехнологическим производством.«Мы договорились, что АлтГТУ войдет в состав научно-технического центра, открываемого на площадке Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения. Это даст возможность нашим студентам – будущим конструкторам, технологам, менеджерам еще в годы обучения участвовать во всех этапах жизненного цикла создания высокотехнологичной продукции, начиная с зарождения идеи до реализации в производстве и сбыте», – говорит Андрей Марков.По его словам, алтайские предприятия укомплектованы в основном выпускниками Алтайского государственного технического университета и, несмотря на то, что вуз закрывает количественные потребности предприятий, остается актуален вопрос качественной подготовки и дальнейшей переподготовки.«Мы понимаем, что развитие новых производств и технологий требуют совершенно другого уровня подготовки специалистов. И речь идет не просто о подготовке в рамках федеральных образовательных стандартов, а также переподготовке, повышении квалификации кадров, – подчеркнул ректор АлтГТУ Андрей Марков. – Большие надежды промышленные предприятия возлагают на губернаторскую программа профессиональной переподготовки инженерных кадров для предприятий и организаций Алтайского края «Управление цифровым производством и современные методы повышения производительности труда», которую планируется запустить с 2021 года в реализации которой мы планируем участвовать».Предполагается, что порядка 60 работников (руководители и специалисты технических отделов, производственно-диспетчерских отделов, руководители производства, заместители директора по производству, начальники цехов) предприятий и организаций Алтайского края пройдут переподготовку в 2021 году.Напомним, в Попечительский совет АлтГТУ входят руководители крупнейших промышленных предприятий региона и представители общественных организаций. Главная задача Попечительского совета - совершенствование материально-технической и учебно-лабораторной базы АлтГТУ, участие в разработке основных образовательных программ высшего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ, реализуемых вузом, для обеспечения учета в этих программах требований работодателей.