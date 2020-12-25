В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 217 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 205 человек.Как сообщают в региональном оперштабе, на сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2178 человек. Также там находятся 1079 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.Сегодня в крае насчитывается 436 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 134. В регионе остаются свободными 1266 койко-мест.Дома на лечении находится меньше тысячи человек. 97 из них болеют коронавирусом бессимптомно. У 780 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.Умерло за все время пандемии 1454 человек. За последние сутки скончались еще 13 человек. Все умершие с коронавирусом были взрослые, детский смертей в регионе зафиксировано не было.