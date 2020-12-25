24 декабря в Государственном художественном музее Алтайского края открыли выставку «Рождества волшебные мгновенья». На ней представлены миниатюрные винтажные елочные игрушки из частной коллекции. Их сделали еще в 1950-1970 годахКак сообщает пресс-служба министерства культуры региона, массовое производство наборов «Ёлка-малютка» началось в СССР с 1951 года. В набор входила миниатюрная елка и украшения к ней. Пластиковая сборная елочка была очень практична. Она занимала мало места и быстро завоевала любовь советских детей.На выставке представлены игрушки, отражающие приметы советского времени: парашютист, шар с изображением спутника и картонные мини-флажки, на которых фраза «С новым годом» зашифрована морским кодом, а прочитать ее можно, начиная с голубого флажкаВыставка будет работать до 17 января 2021 года. Уточнить режим работы и записаться на экскурсию можно по телефону (3852) 50-22-28.