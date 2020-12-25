На Алтае ожидаются морозы. Уже с сегодняшнего дня в регионе начинается похолодание. Подробнее о прогнозе погоды рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.Сегодня, 25 декабря, температура днем составит -5,-10, местами по северо-западу до -11,-16 градусов с похолоданием в течение дня. В отдельных районах пройдет небольшой, местами по югу умеренный снег, метели. Синоптики предупреждают о снежных заносах на дороге и местами сильной гололедице. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.26 декабря ночью температура опустится до -33,-38, местами до -43 градусов. По югу местами продет небольшой снег. В ночные и утренние часы ожидается изморозь. На дорогах местами будет сильная гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с.Днем в крае столбик термометра покажет -29,-34 градусов, местами по югу -20,-25 градусов мороза.