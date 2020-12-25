Ответы на волнующие вопросы подростки и их родители могут узнать в новом психологическом ток-шоу «Семья вверх тормашками». Тему выпусков выбирали на основе вопросов, с которыми дети обращаются по телефону доверия.В 2020-м году на общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 в Алтайском крае поступило более 15 тысяч обращений. Чаще всего юных абонентов волнуют отношения со сверстниками или родителями, поиск себя и одиночество.В каждом эпизоде программы «Семья вверх тормашками» психологи разбирали ситуации, возникающие в процессе воспитания, и предлагали нестандартный выход из них. Самыми популярными темами шоу стали зависимость от компьютерных игр и первая безответная любовь.После премьеры на телевидении десять сюжетов ток-шоу разместили в социальных сетях общероссийского детского телефона доверия - ВКонтакте, Facebook, Instagram, TikTok, Одноклассники, а также на канале YouTube.– Для любого родителя, который сталкивается с трудностями взросления подростка, важно знать, как можно найти выход из конфликтной или травмирующей ситуации, посмотреть на неё под другим углом. Юмор - отличный помощник в общении с подростками, и мы использовали его при создании ток-шоу «Семья вверх тормашками», в котором мамы и папы найдут советы о том, как преодолеть типичные подростковые проблемы», – отметила председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.Справка: Единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 в 2020 году отмечает десятилетие службы. Он принял за время работы более 10,4 млн звонков со всей России. С любого телефона в России звонок на телефон бесплатный и анонимный. В 67 регионах телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в круглосуточном режиме.