Главврач федерального центра травматологии Владимир Пелеганчук вошел в состав общественной палаты Алтайского края (ОПАК). Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на зампреда ОПАК Евгения Новикова.Место стало вакантным после ухода а представителя барнаульской «Народной дружины» Владимира Долматова. 23 декабря прошел финал отбора кандидатов в ОПАК. По словам главы комиссии Евгения Новикова, вопреки ожиданиям, желающих пройти в обновленный состав общественников было негусто, однако все претенденты были достойны. Из 30 кандидатов выбрали Владимира Пелеганчука. Он выдвигался от профсоюза работников здравоохранения при АГМУ.В ОПАК на нового члена возложены определенные ожидания. Предполагается, что, он станет связующим звеном между общественностью и сферой здравоохранения. Пелеганчук уже предложил сделать при каждом лечебном учреждении свой общественный совет.