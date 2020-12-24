В Барнауле аварийные службы ресурсоснабжающих организаций готовятся к надвигающимся морозам. Синоптики обещают, что в ночь на 26 декабря температура может опуститься до -37 градусов.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, накануне в мэрии прошло совещание по поводу дежурств на предстоящие выходные и праздничные дни. Как отметил замглавы администрации Андрей Федоров, графики работы уже составлены.- Очень важно, чтобы во время понижения температуры все службы работали слаженно. Городские аварийно-диспетчерские службы должны быть в полной готовности и обеспечить бесперебойную работу ЖКХ, транспорта, объектов социальной сферы, - сказал Федоров.Также круглосуточно будут дежурить сотрудники управления ГОЧС города. В пожарно-спасательных частых уже сформировали запас необходимого оборудования для оперативного устранения аварий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, как будут работать алтайские детсады и школы в период морозовБлижайшее похолодание наступит уже в ближайшие выходные (подробнее)