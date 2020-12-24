В Алтайском крае за 11 месяцев 2020 года выплаты по больничным листам смогли получить около 14 тыс. клиентов Почты России. Оформить социальное обеспечение, выплачиваемое Фондом страхования, жители региона могут в ближайшем отделении почтовой связи.«Наша компания предоставляет своим клиентам возможность получения социальных выплат в том отделении почтовой связи, в которое им будет удобней обратиться. Денежные средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов, без удержания комиссии за перевод. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя», – отметила заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Алтайского края Ольга Гукун.Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, клиентам Почты России при заполнении заявления работодателю на получение выплат вместе с листком нетрудоспособности необходимо указать «Почтовым переводом» и свой адрес. После того, как денежные средства поступают в отделение связи, сотрудники Почты России извещают об этом получателей выплат.Сотрудники отделения почтовой связи выдают перевод лично заявителю по предъявлению паспорта или с помощью его законного представителя по доверенности, заверенной в установленном законом порядке. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается.Найти адрес и оперативно уточнить график работы почтового отделения можно на сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении компании.