Алтайкрайстат зафиксировал снижение уровня заработной платы в регионе. По данным статистиков, в октябре средняя зарплата по краю составила 30,2 тысячи рублей, что меньше на 0,4% по сравнению с сентябрем.Как пишет «Банкфакс», за десять месяцев этого года средняя зарплата составила 28999 рублей. В некоторых областях она заметно подросла. Так, больше стали зарабатывать работники сферы производства изделий из резины и пластмассы, почтальоны и курьеры, медики, педагони и так далее. А вот серьезно просели зарплаты в сферах металлургии и общепита.Самые большие оклады нашли у работников воздушного и космического транспорта — больше 64,5 тысячи рублей, финансисты и страховщики — почти 48,8 тысячи рублей, производители компьютерной техники и электроники – 48,2 тысячи рублей, добытчики полезных ископаемых — 39,5 тысячи рублей. Не так выгодно сейчас работать риелтором, на производстве мебели, кожи, в гостиницах и так далее.Кстати, по итогам девяти месяцев этого года средняя зарплата в Алтайском крае вошла в число самых маленьких в России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак пандемия повлияла на рынок труда Алтайского края и какую помощь получают безработныеБольшинство потерявших работу ранее трудились в сфере обслуживания и торговли, гостиничном бизнесе или были ИП (подробнее)