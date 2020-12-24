Четверых сотрудников Алейского участка электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго наградили за спасение подростка. Медали МЧС России «За содружество во имя спасения» получили Алексей Букеев, Владимир Дубов, Александр Семенихи и Алексей Швенк. 22 декабря, в день энергетика, награды лично вручил замначальника краевого управления МЧС Николай Егоров.Сотрудники Алейского участка электрических сетей пришли на помощь 13-летнемк ребенку в январе во время снежного шторма, обрушившегося на Алтайский край. Подросток отправился пешком из Алейска в деревню Малаховка, но метель сбила с пути и он заблудился. К счастью, подросток не растерялся: он нашел опору линии электропередачи компании «Россети Сибирь» и позвонил родителям. По телефону ребенок продиктовал диспетчерские знаки, нанесенные на опоре, и остался на месте.Помощь не пришлось долго ждать. Энергетики вместе со спасателями организовали экспедицию, в которую вошли специалисты службы высоковольтных линий, водитель, электромонтер и отец мальчика. На поиски выехали, несмотря на усиливающуюся метель. Вскоре пришлось пройти почти километр пешком, потому что иначе добраться до места, где находился ребенок, было невозможно. Мальчик не отходил от опоры и, чтобы не замерзнуть, ходил и бегал вокруг нее. Ребенка быстро доставили домой.После завершения спасательной операции отец мальчика, Сергей, рассказал, что очень благодарен энергетикам за помощь. Они откликнулись сразу же, когда мужчина к ним обратился.– Несмотря на непогоду и большой объем работы, выехали на линию электропередачи вместе со мной. Действовали быстро, точно. Большое спасибо от нас с сыном! – резюмировал отец ребенка.