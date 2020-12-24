В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 15 смертей, в том числе 11 – от ковида. За весь период пандемии умер 1441 больной.Как сообщает краевой оперштаб, из общего числа смертельных случаев 792 наступили вследствие коронавирусной инфекции, 649 – по иным причинам.Также за сутки зарегистрировали еще 216 случаев заражения коронавирусом, 208 – выздоровления. Общее число инфицированных составляет 31410 человек, в том числе 2050 детей, вылечившихся сейчас в крае больше 27 тысяч.В ковидных госпиталях продолжают лечение 2179 больных коронавирусом и 1139 пациентов с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 432 человека.- 109 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 722 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - добавили в штабе.За сутки на наличие инфекции проверили 5563 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДо конца зимы Алтайский край получит 94 тысячи доз вакцины «Спутник V»Об этом рассказал Виктор Томенко (подробнее)