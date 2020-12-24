Новый год является одним из самых любимых праздников во всем мире. Однако в этом году стоит отказаться привычных гуляний в большой и шумной компании. В министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали о мерах профилактики на время отдыха.- К сожалению, заболеваемость COVID-19 всё ещё не сошла «на нет», а зимняя пора – время максимально располагающее к росту заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе, и коронавирусной, - подчеркнули в министерстве.По словам главного внештатного инфекциониста региона Валерия Шевченко, встретить Новый год стоит в кругу самых близких: «Каждому из нас следует помнить, что достаточно лишь одного заболевшего, чтобы все присутствующие на мероприятии смогли заразиться и получить положительный тест на COVID-19».Также специалисты рекомендуют:- следить за гигиеной;- не забывать про масочный режим в местах большого скопления людей;- помнить о социальной дистанции;- при любых симптомах инфекционного заболевания обращаться к медорганизацию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Какой год, такая и снегурка»: в Барнауле нашли «сестру» страшного памятника АленушкеРоссияне шутят, что такой Снегурочкой можно и детей пугать (подробнее)