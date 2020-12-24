В Алтайском крае осудили двух человек за сбыт 8 килограммов промышленной взрывчатки - «аммонита», представляющего собой смесь тротила и аммиачной селитры, а также средства для инициирования «взрывчатки».Один из осужденных – бывший сотрудник «Сибирь Полиметаллы», у которого был доступ к взрывчатке. Он за несколько смен похитил «аммонит», промышленный электродетонатор и детонирующий шнур для последующей продажи.Подельников задержали сотрудники УФСБ по Алтайском краю в начале июня текущего года в рамках ОРМ «Проверочная закупка». За восемь килограмм взрывчатки они просили всего 50 тысяч рублей.- Девятиэтажный дом можно сложить, - сказал мужчина при передаче взрывчатки.Суд признал 41-летнего мужчину и его 35-летнего подельника виновными по ч. 2 ст. 222.1 УК России (незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Одному из них также вменена ответственность по ч. 1 ст. 226 УК России (хищение взрывчатых веществ и взрывных устройств).- Суд приговорил одного из осужденных к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч рублей. Бывшему работнику АО «Сибирь Полиметаллы» с учетом наличия у него троих несовершеннолетних детей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно. Кроме того, он также обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. – рассказали в пресс-сслужбе ведомства.УФСБ России по Алтайскому краю обращается к граждан, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63-81-55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.Добровольно сдавшие оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.