Накануне алтайские синоптики предупредили о надвигающихся морозах. В мэрии Барнаула рассказали, как будут работать школы и детские сады в чересчур холодные дни.- Учебный процесс в общеобразовательных учреждениях осуществляется независимо от погодных условий. При низкой посещаемости школы организовывают индивидуальные или групповые занятия для обучающихся общеобразовательных учреждений, повторение учебного материала, - рассказали в администрации краевой столицы.Кроме того, учителя в морозы могут проводить уроки дистанционно. Средства могут быть любые – школьный сайт, электронная почта, Zoom и так далее.Решение о том, пойдет ребенок в школу или нет, родители могут принять сами, но классного руководителя необходимо предупредить заранее в письменном виде. При этом, пропуск занятий во время неблагоприятной погоды будет считаться вполне законным.Ознакомиться с информацией о распорядке организации в дни морозов можно на сайтах школ, через СМИ, информационные уголки и так далее.Тем временем, детские сады будут работать в обычном режиме.