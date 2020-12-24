В Барнауле на время праздничных выходных дней сократят число рейсов общественного транспорта. В целом, автобусы, маршрутки и электротранспорт будут ходить по специальному расписанию.Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, в новогодние и рождественские дни ожидают значительного снижения пассажиропотока. В связи с этим, 1 января утренние рейсы и число автобусов сократят на 60%. 2 и 3 января общественный транспорт в городе будет ходить по расписанию выходного дня, количество транспортных единиц будет сокращено на 40%. С 4 по 10 января тоже будет действовать режим выходного дня, интервал движения составит около 15 минут.Что касается последнего дня в году, 31 декабря, то изменений в работе транспорта не ожидается. О работе автобусов в рождественскую ночь пока не сообщается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Какой год, такая и снегурка»: в Барнауле нашли «сестру» страшного памятника АленушкеРоссияне шутят, что такой Снегурочкой можно и детей пугать (подробнее)