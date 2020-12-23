Житель Славгорода пойдет под суд за двойное убийство, причинение легкого вреда здоровью и проникновение в жилище. Жертвами 27-летнего мужчины стали его возлюбленная и их общий знакомый.Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, августовским вечером этого года мужчина и его любимая выпивали на квартире в гостях у знакомого. В один момент обвиняемый приревновал свою женщину к сыну хозяина. Поссорившись с предполагаемым соперником у дома, он ранил его ножом.- После этого, злоумышленник, разбив окно, проник внутрь жилища потерпевшего, и нанес 40-летней женщине и 34-летнему мужчине несколько ножевых ранений в грудь, от которых они скончались на месте происшествия, - отметили в следкоме.Мужчину полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителя Алтайского края обвиняют в убийстве сынаУголовное дело направили в суд (подробнее)