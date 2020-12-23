Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о возобновлении работы коллегии администрации. Как сообщили в мэрии, это необходимо, чтобы усовершенствовать работу местного самоуправления и выработать рекомендации для решения местных вопросов.Ранее мэр уже поднимал вопрос о возобновлении работы совещательного органа, чтобы укрепит взаимодействие с гражданским обществом.- Считаю, что такой инструмент нужен, в том числе и для принятия важных решений, касающихся развития города. Он позволит сделать органы муниципальной власти более открытыми, получать информацию о нуждах населения, а также транслировать жителям Барнаула важные решения, принятые администрацией города, - отмечал Франк.Члены коллегии, как и раньше, будут обсуждать стратегии для развития краевой столицы, искать эффективные способы решения вопросов и давать советы насчет проведения различных мероприятий. В состав органа войдут чиновники, представители общественных, некоммерческих организаций, бизнесмены, ученые, правоохранители, депутаты и так далее. Возглавит орган мэр Барнаула.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэр Барнаула оценил ход реализации национальных проектовВячеслав Франк побывал на различных участках (подробнее)