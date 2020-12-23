49-летнего жителя Первомайского района обвиняют в убийстве сына. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет краевой Следком.По данным следствия, все произошло в октябре 2020 года в одном из сел Первомайского района. Там мужчина выпивал вместе со своим сыном. Между родственниками произошел конфликт, переросший в драку.Во время этой ссоры отец не менее трех раз ударил сына кулаком в лицо, а затем нанес один удар ножом в живот. От полученных телесных повреждений 26-летний молодой человек скончался на месте происшествия.В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле рецидивист убил возлюбленную и сбросил тело в выгребную ямуИзбавиться от трупа ему помогал родной брат погибшей (подробнее)