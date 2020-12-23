Барнаульская пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что за несколько месяцев с ее счета исчезли 158 тыс. рублей. Оказалось, что деньги украл ее сын, пишет краевое управление МВД.Женщина рассказала, что она воспитывает маленькую внучку и получает пенсию по потере кормильца. На ее имя оформлен счет в банке. В конце каждого года горожанка отчитывается в органы опеки о расходах пенсионных начислений. Недавно при получении бумаг она заметила, что с апреля кто-то переводил деньги на неизвестный банковский счет.Вскоре полицейские задержали подозреваемого в этом преступлении – 37-летнего сына женщины. Во время обыска у него дома изъяли телефон с информацией о переводах, выписки по счету электронного кошелька, информацию о ставках в букмекерских конторах.–Мужчина свою вину не отрицал и пояснил, что через телефон матери перечислял деньги на ставки в букмекерских конторах, – сообщили в МВД.Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМошенник обманул алтайских пасечников на 1,3 млн рублейМужчину задержали (подробнее)