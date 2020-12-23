В 2021 году в Барнауле начнут строить два спортивных комплекса, а в Бийске – ледовый дворец. Об этом 23 декабря во время пресс-конференции краевых и федеральных СМИ сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.Глава региона сказал, что спортивные объекты в краевой столице по своему размеру будут повторять СК «Победа». В Бийске построят ледовый дворец. Также с помощью средств краевого бюджета закончат работы в ледовом дворце в Барнауле по адресу проспект Сибирский, 52.– Там будет хороший комплекс. Мы это увидим и почувствуем, когда последовательно реализуем программу, – сказал глава региона.Ранее на принципах государственно-частного партнерства построили комплекс «Гимаев-Арена» в Рубцовске. В него вложили 241,2 млн рублей, из них 127 млн рублей - средства частного партнера.Объект после строительства поступил в государственную собственность края, а частный бизнес по концессионному соглашению в течение 7-8 лет будет управлять им, предоставляя «социальные часы» бюджетным учреждениям. В декабре в там начались первые тренировки юных хоккеистов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖена одобрила. Юбилей совместной жизни алтайский губернатор встречает бородатымВиктор Томенко на пресс-конференции ответил на вопрос о новом имидже (подробнее)