Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 декабря 2020 года составило 1426

За сутки умерли 13 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 23 декабря скончались 1426 человек с коронавирусом, в том числе 781 случай от COVID-19, 645 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 13 человек с коронаврусом.

Отметим, что количество зараженных COVID-19 также растет, в крае их уже 31194 , в том числе 2031 ребенок до 17 лет включительно.

– Из общего числа заболевших 379 случая – завозные, в том числе 161 – из-за рубежа; 17938 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 31194 заболевших: 8895 – у больных внебольничной пневмонией, 15422– у заболевших ОРВИ, в 6877 случаях – бессимптомное течение, – добавили в оперштабе.

Выздоровевших также становится больше, их уже 27493 человека.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 924 тыс. человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 2357 за минувшие сутки.

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