Хоккейный клуб «Динамо – Алтай» проведет третий матч с ХК «Чебоксары»

Сегодня игра начнется в 19.00 Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 23 декабря, барнаульский хоккейный клуб «Динамо-Алтай» проводит третий матч домашней серии игр с «Чебоксарами».

Ранее, 20 и 21 декабря, состоялись первые матчи. Оба поединка дружина Александра Усачева выиграла – сначала со счетом 5:0, а затем 6:3. После проведенных встреч, наставник барнаульцев дал оценку состоявшихся игр.

- Огромное спасибо ребятам за то, что выполнили нашу установку: сыграли строго, особенно это касается первой игры. Огромное спасибо болельщикам за поддержку в такое тяжелое время, это очень важно для команды. Что касается содержания игры, то вчера вовремя забили быстрые голы, и это нам помогло, потом не дали сопернику шанса. По сегодняшней игре, наверное, соглашусь с коллегой, не сказать, что это предвзятое отношение, но, хотелось бы, чтобы Лига в этих моментах разобралась. Получилось так, как получилось – мы сегодня выиграли и ребятам еще раз огромное спасибо за эту победу и всем спасибо за поддержку, - отметил Александр Усачев.

Сегодня, 23 декабря, его команда проведет третий матч. Начнется он в 19 часов.