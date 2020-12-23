Депутата АКЗС Железовского увольняют из спортшколы за прогулы

Депутат считает свое увольнение незаконным Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководство Каменской спортивной школы приняло решение уволить депутата АКЗС Василия Железовского с постов замдиректора учреждения и заведующего бассейном «Аквамарин». Причиной для увольнения якобы стали прогулы. Об этом сообщает «Банкфакс».

В разговоре с изданием депутат рассказал, что руководство школы хотело распрощаться с ним еще в сентябре. Тогда Железовского уведомили о сокращении должности, которое было запланировано на 20 ноября. Однако в эти сроки сокращения не случилось, в конце ноября он ушел на больничный, который закончился 2 декабря.

3 и 4 декабря Железовский не появился на рабочем месте, потому что работал на округе как депутат. В понедельник, 7 декабря, он находился в суде, а 8 и 9 декабря вновь работал на округе. Когда депутат пришел в спортшколу, чтобы отдать больничный лист в бухгалтерию, ему предложили ознакомиться с приказом, который подписала руководитель учреждения Елена Букреева. В документе было сказано, что он должен быть уволен за то, что отсутствовал на рабочем месте 4 декабря. Железовский посчитал приказ незаконным и не подписал его.

По словам Железовского, в соответствии с законодательством, он имеет право четыре дня в месяц работать на округе как депутат, уведомляя об отсутствии, как до, так и после. Утром 4 декабря он передал Букреевой заявление, в котором указал, что хочет посвятить день своей депутатской деятельности. Руководитель спортшколы письмо получила, что подтверждает ее подпись.

Позднее Железовский по почте получил требования предоставить объяснения по факту своего отсутствия на рабочем месте 3, 4, 7, 8 и 9 декабря. Документ подписан коллегиально, среди подписавшихся есть и пожилая работница бассейна, которая, должна изолироваться дома из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Депутат считает свое увольнение незаконным и собирается оспаривать его в суде, если местные власти не разберутся в этой ситуации. Железовский обратился к новому главе Каменского района Ивану Панченко.

Отметим, что Железовского уже пытались выгнать из каменской спортшколы в 2018 году, однако тогда он вернулся в учреждение через суд.

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