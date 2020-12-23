Мошенник обманул алтайских пасечников на 1,3 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске задержали мужчину, который взял под реализацию около 10 тонн меда у алтайских пасечников и не отдал деньги. Сумма ущерба, по предварительным подсчетам, превысила 1,3 млн рублей, пишет краевое управление МВД.

Мужчина публиковал объявления об оптовом закупе меда, на которые откликались владельцы пасек. Он брал продукт под реализацию, однако после этого не рассчитывался с поставщиками.

– Подобные факты были зарегистрированы в нескольких районах Алтайского края - в Шипуновском, Усть-Калманском, Волчихинском, Красногорском, – отмечают в ведомстве.

Вскоре алтайские полицейские установили личность подозреваемого, 45-летнего мужчину объявили в федеральный розыск и задержали в Новосибирске, где он работал отделочником. Подозреваемый рассказал, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемого заключили под стражу. Известно, что он обманул минимум четырех человек, правоохранители ищут других пострадавших.

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