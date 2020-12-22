Военные колонны перероют движение по трассам в Алтайском крае

Движение ограничат в Косихинском районе на Чуйском тракте Фото: Анна СЕМИНА

Плановое перекрытие трасс ожидается 22 и 23 декабря в Алтайском крае из-за проезда военных колонн.

Как сообщают в краевом ГИБДД, речь идет об участках Чуйского тракта в Косихинском районе. Так 22 декабря перекрытия ожидаются по следующему графику:

с 22.00 до 1.00 – на автодороге 257 км а/д Р-256 – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Контошино;

с 22.00 до 1.00 – на автодороге 258 км а/д Р-256 – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – 267 км а/д Р-256;

23 декабря перекроют для движения всех видов транспорта следующие участки:

с 22.20 до 1.20 – на автодороге населенный пункт Контошино – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – 257 км а/д Р-256;

с 22.20 до 1.20 – на автодороге 267 км а/д Р-256 – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – 258 км а/д Р-256.

Водителям остается только запастись терпением и попытаться заранее выбрать пути следования или объезда.