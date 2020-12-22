Пьяная ссора сожителей закончилась поножовщиной

По заключению экспертов, обвиняемый нанес не менее шести ударов Фото: Анна СЕМИНА

45-летнего жителя Ключевского района обвинили в убийстве сожительницы. Ссора произошла, когда оба были пьяны.

Следствие установило, что вечером 10 апреля в одном из сел района произошла ссора между сожителями. Повод был совершенно незначительный, но так как оба были пьяны, все это переросло в серьезный конфликт.

- Мужчина взял нож и нанес сожительнице не менее шести ударов в жизненно-важные органы. Смерть 41-летней потерпевшей наступила на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина свою вину признал лишь частично. Он настаивал на версии, что не хотел убивать свою возлюбленную.

- Однако это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему десять лет лишения свободы, - добавляют в СУСКе.

Он проведет их в колонии строгого режима.