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Спорт

Хоккейной спортшколе «Алтай» подарили новый автобус

Он рассчитан на 49 посадочных мест
Анна СЕМИНА
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На новый автобус потратили 18,5 млн рублей

На новый автобус потратили 18,5 млн рублей

Во вторник, 22 декабря, спортивной школе по хоккею с шайбой «Алтай» преподнесли ключи от нового автобуса для воспитанников.

В пользование юным спортсменам передали автобус Scania. Теперь на нем ребята смогут ездить на соревнования в другие города. Ключи вручили директору спортшколы Павлу Суханову.

- Мы рады, что смогли преподнести такой подарок детям именно под Новый год. Это самый большой автобус среди всех, что есть у спортивных школ края. Наши юные хоккеисты будут с комфортом и безопасно ездить на соревнования и отстаивать честь региона, - подчеркнул министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

По словам директора спортшколы, в последнее время личного автобуса у «Алтая» не было, так что приходилось брать транспорт в аренду или отправлять детей на поезде.

- Собственный транспорт позволит уменьшить расходы на поездки и более гибко подходить к организации выездных соревнований, которые проходят почти во всех городах Сибирского федерального округа и в Республике Казахстан. По опыту знаем, что путешествие на комфортабельном автобусе положительно влияет на спортсменов: они меньше устают от долгих поездок, а это важно для получения высоких результатов, - говорит Павел Суханов.

Отметим, за последние два года новые автобусы получили ЦСП Алтайского края, Алтайское училище олимпийского резерва, Краевая спортивная школа олимпийского резерва, спортшкола «Клевченя», а также спортшкола по гребле на байдарках и каноэ имени К. Костенко.

Автобус для хоккеистов рассчитан на 49 посадочных мест (одно отдельное место для сопровождающего). Таким образом, в поездку сразу смогут отправиться сразу две команды. Стоимость транспорта - 18,5 миллиона рублей.

Алтайский спорт