Бийчанин получит 17 лет колонии за домогательства к 11-летней девочке

Осужденный проведет в колонии 17 лет и 3 месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

44-летний житель Бийска получил внушительный срок за совращение 11-летней девочки.

Следствие и суд установили, что год назад мужчина встретил на одной из улиц наукограда девочку и, говоря словами уголовного кодекса: «совершил в ее отношении иные действия сексуального характера». По данному факту было возбуждено дело. Как выяснилось позже, на тот момент у подозреваемого уже была не снятая судимость за аналогичное преступление совершенное ранее.

На суде бийчанин свою вину так и не признал, но со стороны следствия было достаточно весомых доказательств. Его признали виновным и назначили 17 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними сроком на десять лет.

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