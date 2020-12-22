Локомотив превратил легковушку в груду металла

Это уже второе происшествие на железнодорожном переезде за последние дни Фото: Олег УКЛАДОВ

На железнодорожном переезде в Алтайском крае произошло жесткое ДТП: локомотив превратил легковушку в груду искореженного металла.

Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла 22 декабря в 10.40 утра по местному времени на железнодорожном переезде 518 км участка Урываево – Панкрушиха. Как было установлено, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути прямо перед приближающимся локомотивом. Машинист, конечно же, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал. Также не зарегистрировано изменения в движении пассажирских и пригородных поездов.

- Отметим, что на данном переезде в текущем году был введен в эксплуатацию дополнительный светофор, - добавляют в ЗСЖД – Алтай.

Причем это уже второе такое происшествие на переезде за последние дни. Всего с начала года в Алтайском крае зарегистрировано четыре аварии на переездах. Погибли два человека.