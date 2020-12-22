Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Локомотив превратил легковушку в груду металла

Из людей никто не пострадал
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий
Это уже второе происшествие на железнодорожном переезде за последние дни

Это уже второе происшествие на железнодорожном переезде за последние дни

Фото: Олег УКЛАДОВ

На железнодорожном переезде в Алтайском крае произошло жесткое ДТП: локомотив превратил легковушку в груду искореженного металла.

Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла 22 декабря в 10.40 утра по местному времени на железнодорожном переезде 518 км участка Урываево – Панкрушиха. Как было установлено, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути прямо перед приближающимся локомотивом. Машинист, конечно же, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал. Также не зарегистрировано изменения в движении пассажирских и пригородных поездов.

- Отметим, что на данном переезде в текущем году был введен в эксплуатацию дополнительный светофор, - добавляют в ЗСЖД – Алтай.

Причем это уже второе такое происшествие на переезде за последние дни. Всего с начала года в Алтайском крае зарегистрировано четыре аварии на переездах. Погибли два человека.

ДТП