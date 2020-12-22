В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается непогода

В конце недели придет резкое похолодание Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Алтайского края предупреждают о непогоде, которая в ближайшие дни будет бушевать на территории региона.

Если быть точнее, то неблагоприятный прогноз дается на день 23 и ночь 24 декабря. На территории края ожидается снег, местами сильный, продолжительные метели и усиление ветра до 22 метров в секунду, порывы до 27 метров.

В результате стихии на дорогах могут образовываться снежные заносы, гололедица, а с 25 декабря на Алтае начнется похолодание.

Спасатели предупреждают, что в связи с непогодой возможны обрывы линии электропередач, также могут происходить падения деревьев и обрушение различных конструкций. По возможности, лучше отказаться от дальних поездок, а если это невозможно, то следует выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. В случае со снегопадом – использовать ближний свет фар или «противотуманки».

И не забывайте, что при гололеде тормозной путь увеличивается в 6-8 раз. Поэтому наиболее эффективным способом торможения является частое нажатие на педаль тормоза и торможение двигателем.