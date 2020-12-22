«Ростелеком» представил особенным детям из Барнаула интерактивную платформу DEVAR

«Ростелеком» поддержал новогодний утренник в барнаульском семейном клубе «Рикки-Тикки», участниками которого стали дети с ограниченными возможностями. Компания подарила ребятам подарки и рассказала родителям об интерактивной развивающей платформе DEVAR*, которая предназначена для дистанционного обучения детей 3 – 14 лет.

В новогоднем празднике приняли участие 25 детей. Организаторами утренника выступили общественная организация «Здоровей-ка», волонтеры социального проекта «Михутка» и студия «Креатив». Они провели веселую игровую программу с играми и хороводами. С наступающим Новым годом ребят поздравили Снеговик, Дед Мороз и Снегурочка. «Ростелеком» подарил каждому ребенку пряники в красочной новогодней упаковке.

Представленная на празднике платформа DEVAR «Ростелекома» разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (IR) и дополненной реальности (AR). Учеба на платформе проходит в игровой форме с помощью виртуальных помощников — Дэнни и Энни, Аквы, Бакки, Макса, Форди, которые помогают лучше освоить урок. Каждый из героев ведет отдельный курс: «Подводный мир», «Космос», «Анатомия», «Физика», «Химия» и другие.

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева: «Особенные дети редко посещают детские сады и не могут развивать свои способности обычных в кружках и секциях. Платформа DEVAR дает возможность обучаться дистанционно, тренировать память и внимание, проводить опыты и эксперименты, общаться и снимать фото и видео с виртуальными помощниками. Кроме учебных курсов, которые рассчитаны на четыре возрастные группы, на портале размещены музыкальная библиотека, детские аудиокниги».

Подписка на платформу «Ростелекома» доступна в мобильном приложении DEVAR на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android. Стартовая подписка включает в себя 12+ персонажей и 14+ образовательных курсов за 299 рублей в месяц. Для знакомства действует бесплатный пробный период в течение семи дней. Подробнее о проекте —на kids.rt.ru.

*DEVAR — международная компания по разработке и созданию продуктов и сервисов с дополненной реальностью. Компания выпустила более 200 развивающих продуктов с AR. Продукция DEVAR продается в 40 странах.