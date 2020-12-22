В Барнауле уборщицу вуза подозревают в краже золотой цепочки у студента

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 42-летнюю уборщицу вуза подозревают в краже дорогой золотой цепочки студента.

Заявление в полицию принес 18-летний парень. Он рассказал, что является студентом одного из столичных вузов. Во время занятий он забыл в аудитории золотую цепочку с крестиком, когда вспомнил – вернулся, но ее уже не было на прежнем месте.

Под подозрение попала техничка. Убираясь после занятий, она нашли цепочку и забрала ее себе, чтобы потом перепродать.

- Задержанная дала признательные показания, в настоящее время она находится под подпиской о невыезде, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Точная сумма ущерба не называется, но оценена, как значительная.

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