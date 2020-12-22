Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 декабря 2020 года составило 1413

В больницах края остаются 475 "тяжелых" пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 декабря 2020 года увеличилось еще на 15 случаев и составило 1413.

Такие данные приводит оперативный штаб региона. По его информации, из общего числа погибших пациентов 768 скончались непосредственно от коронавирусной инфекции, а по иным причинам – 645. Все жертвы инфекции – взрослые люди.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях 2229 человек. Еще в больницах находятся 1128 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 475, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 139, - добавляют в оперативном штабе.

127 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении. Также домашнее лечение получают 696 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее же число инфицированных в крае на сегодняшний день составляет почти 31 тысячу человек. Вылечились 27250.