Бийчанина обвиняют в изнасиловании 63-летней женщины

Обвинительное заключение утверждено, мужчина дожидается суда Фото: Олег УКЛАДОВ

45-летний житель Бийска в скором времени окажется на скамье подсудимых – его обвиняют в изнасиловании 63-летней женщины.

Следствие установило, что инцидент произошел в сентябре. В тот день потерпевшая пришла в гости к своему знакомому.

- Мужчина предложил вступить с ним в связь, но женщина ответила отказом. Хозяину квартиры это не понравилось, и он решил изнасиловать ее, несмотря на оказанное сопротивление, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». На этапе следствия, бийчанин свою вину признал полностью. Сейчас он дожидается суда. Если доказательства будут весомые, то мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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