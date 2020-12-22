12 бизнес-проектов вышли в финал реалити-шоу "Фабрика бизнес-идей"

Скриншот видео телеканала "Толк"

На отчетном этапе участники уже нашли точки интереса с крупными бизнес-партнерами. А это дарит большой шанс реализовать идею и сделать бизнес конкурентоспособным

В Алтайском крае 4 декабря состоялся финал реалити-шоу "Фабрика бизнес-идей". В этом году более тысячи предпринимателей подали заявки на участие, но в финал вышли всего 12 проектов: туризм, досуг, образование и цифровые системы.

Участники "Фабрики бизнес-идей" несколько месяцев боролись за право стать победителем проекта. Маргарита – мама двойняшек. Она подготовила проект торговли медом.

"Я занималась детьми, все было размеренно, здорово. А здесь тренинги, постоянное обучение, съемки, испытания. То на гвоздях постоять, то на высоту два метра забраться с альпинистским снаряжением, но это было очень интересно, это очень круто, драйвово", – рассказала Маргарита.

В этом году конкурс стартовал в формате реалити-шоу. По словам организаторов, у участников полное погружение в проект.

"Это бизнес идей, которые они с минимальной реализацией готовы предложить рынку. Сработает она, не сработает - будет зависеть от многих факторов. Но мы надеемся, что с помощью нашей поддержки, с помощью менторского сопровождения, с помощью тех программ, которые мы предлагаем, у них будет высокий шанс на реализацию", – пояснил директор Алтайского центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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