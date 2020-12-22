Из Барнаула в аэропорт Толмачево запустили прямой автобусный маршрут

Автобусы из Барнаула отправляются в 13.15 Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 декабря из Барнаульского автовокзала в аэропорт «Толмачево» (г. Обь-я) стал отправляться прямой автобусный маршрут.

Это ежедневный рейс, который отправляется из столицы Алтайского края в 13.15 по местному времени. Прибытие в конечную точку следования в 17.50. Обратно автобус уходит на Барнаул в 22.55. Время прибытия – в 3.25 ночи.

- В начальный период рейс будет выполняться комфортабельными микроавтобусами, - добавляют на автовокзале.

Билеты уже можно приобретать в кассах автовокзала и на сайте e-traffic.ru. Стоимость проезда в одну сторону – 900 рублей. Детский – 450 рублей.

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