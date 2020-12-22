В Барнауле открылись лыжни в парках отдыха

"Народная лыжня" уже открылась в двух парках Фото: пресс-службы администрации Барнаула

19 декабря в Барнауле запустили акцию «Народная лыжня» - это проект по популяризации здорового образа жизни. Лыжни уже работают в двух парках – «Юбилейный» и «Изумрудный».

- Вокруг много жилых домов, в том числе и новостроек, несколько учебных заведений, местные жители, школьники и студенты могут здесь тренироваться. Объект будет востребован, - уверен председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула Петр Кобзаренко, говоря о лыжне в парке «Юбилейный».

Перед тем, как запустить сюда любителей здорового образа жизни, здесь очистили территорию, убрали лишние кустарники, а также засыпали землей всевозможные подходы, чтобы автомобилисты не могли внезапно появиться на лыжне. Кроме того, как сообщают в городской мэрии, следить за состоянием трассы будет спортивная школа №9. Ей вручили ключи от снегохода и теперь за трассу в администрации не беспокоятся.

Кстати, для любителей лыжного отдыха в «Юбилейном» есть три трассы – на 1, 2 и 3 километра.

- Конечно, лыжня не профессиональная, скорее, она для обычных любителей лыж и здорового образа жизни. Но здесь тоже есть спуски, подъемы, интересные повороты, так что кататься не скучно. А еще здесь интересное место расположение. Если в городе ветрено, то здесь, в парке, это совсем не чувствуется, - добавляет Кобзаренко.

Еще одна такая же народная лыжня расположилась в парке «Изумрудный». Причем там два вида – для хода коньком и классическим стилем. Первыми в честь открытия по дистанциям прошли учащиеся Алтайского училища олимпийского резерва. В руках у них был флаг России.