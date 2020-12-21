Ранее в Алтайском крае зафиксировали всплеск смертности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае опровергли сообщение о закрытии районных больниц. Вопрос поднимался на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести по этому поводу проверку. По данным министра краевого Минздрава, наш регион стремится к увеличению числа медучреждений в отдаленных районах.

- Два года, как я являюсь руководителем регионального министерства, ни одна из центральных районных больниц в регионе не была закрыта. В планах модернизации первичного звена у нас, наоборот, планируется создание дополнительной инфраструктуры к уже существующим в регионе мощностям, - цитирует слова Попова Тасс.

Напомним, ранее в Алтайском крае зафиксировали всплеск смертности. Это объяснили ростом числа умерших среди больных коронавирусом, пациентов с вирусными пневмониями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За октябрь в Алтайском крае рост числа умерших составил 1139 человек.