При столкновении автобуса с КАМАЗом пострадали четыре человека

ДТП под Бийском.

Алтайская Госавтоинспекция проводит проверку после столкновения пассажирского автобуса с КАМАЗом. ДТП произошло в понедельник, 21 декабря, в 8.50 на 10 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в обход города Бийска.

В результате пострадали четыре человека, среди них оказалась шестилетняя девочка и 17-летний парень.

- По предварительным данным, водитель 1964 года рождения, управляя автобусом «ПАЗ», не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» под управлением водителя 1982 года рождения, - сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю.

На место происшествия был направлен наряд ДПС для оказания помощи пострадавшим и осуществления организации дорожного движения.

В настоящее время на месте происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы осуществляют распорядительно-регулировочные действия и выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает региональное МВД.