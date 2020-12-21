Поврежденная фигура. Фото: Каменские известия

В Камне-на-Оби вандалы испортили снежный город. Неизвестные повредили снежные фигуры – снегурочку и мышь. Кроме того, они сорвали гирлянду с елки. И все это притом, что работы в снежном городке еще даже не закончены, сообщают «Каменские известия».

Созданием городка занимался художник из села Тюменцево. Всего планировалось создание нескольких цветных фигур из снега: Деда Мороза, Снегурочки, быка, крысы и цифр 2021.

- Работы еще не закончены, а уже требуют восстановления. Кроме всего, когда срывали с елки гирлянду, ее замкнуло, провода поплавились. Сейчас мы восстановим последствия вандализма, отремонтируем гирлянду, но позже уедет художник и фигуры больше восстанавливаться не будут, - сообщили изданию в районном комитете по ЖКХ.

Ровно год назад, 21 декабря, жители Камня обнаружили, что ночные вандалы изуродовали будущее место народных гуляний, разрушив новогодние фигуры – солдат-артиллерист лишился головы, рук и орудия, пушка была почти сровнена с землей.