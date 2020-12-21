Развивать автотуризм в Алтайском крае намерены также на трассе А-322. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Чуйский тракт станет пилотным машрутом для автомототуризма и караванинга (путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах). Дорога стала одним из шести народных маршрутов.

Эти направления предлагают включить в «Стратегию развития туризма в России до 2035 года», сообщает Тасс. Это позволит сертифицировать работу кемпстоянок для караванеров и даст возможность региональным властям обеспечивать для них безопасный сервис.

Чуйский тракт рассматривается, как межрегиональный маршрут. Специалисты уже изучили начали работы на одной из площадок в Республике Алтай. Об этом рассказал руководитель проекта развития придорожной инфраструктуры Денис Манько.

По его словам, в Алтайском крае дорожный сервис находится на более высоком уровне, ряд объектов достаточно просто дополнить специфической инфраструктурой.

Развивать автотуризм в Алтайском крае намерены также на трассе А-322, которая открывает маршрут на популярную среди путешественников Горную Колывань.