Власти объяснили отказ от идеи открытия госпиталя в «ПосудаЦентре»

Ковидный госпиталь в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края объяснили отказ от идеи открытия ковидного госпиталя в «ПосудаЦентре». По словам зампреда правительства региона Игоря Степаненко, при изучении вопроса оказалось, что это невозможно технически.

Например, коммуникации подходили больше для склада, чем для медицины. Начиная от холодного и горячего водоснабжения и заканчивая системой вентиляции. Все эти вопросы стали проявляться по мере изучения объекта.

- В конечном итоге первоначальная сумма - 100 млн. рублей, - которая предполагалась для модернизации объекта под нужды госпиталя, увеличилась до 400 млн. рублей. А ведь вы помните, что это не краевой, не муниципальный, не федеральный, а коммерческий объект. Плюс 264 млн рублей необходимо на медицинское оборудование, - цитирует словам Степаненко «Политсибру».

По словам специалиста, сейчас наблюдается стабилизация заболеваемости, кроме того, большие надежды возлагаются на вакцину, в случае роста заболеваемости, с край готов вернуть под ковидных больных 1,5 тыс. коек.