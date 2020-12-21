В Алтайском крае 13 процентов жителей выбрали новые электронные трудовые книжки

Трудовая книжка. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Практически 13 процентов жителей перешли на электронные трудовые книжки. На днях в управлении по труду и занятости населения региона прошел круглый стол, посвященный проблемам перехода на эту систему.

До конца этого года можно перенести трудовую в электронный формат или оставить ее в бумажном виде. Для перехода пишется письменное заявление работодателю с просьбой перевести ее в электронный формат либо оставить в традиционном, бумажном.

- При выборе электронной трудовой, бумажную книжку отдают сотруднику на руки, кадровики уже не несут ответственности за ее хранение, - сообщает пресс-центр города на своем официальном сайте.

Бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и может использоваться наравне с цифровой. Работнику ее нужно сохранить, поскольку она содержит сведения о трудовой деятельности до 2020 года.