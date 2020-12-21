Пешеход спровоцировал ДТП на переходе в Барнауле

Скриншот видео Фото: со страницы vk.com/barneos22

В Барнауле пешеход спровоцировал ДТП, авария произошла на пересечении улиц Юрина и Кавалерийской в понедельник, 21 декабря, в 8:30.

- Наглядное видео о том, почему пешеходам необходимо дожидаться разрешающего сигнала светофора. Момент ДТП попал на видеорегистратор участника нашего сообщества Дениса, - сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

- Надеюсь, пешеход не срулил по-быстрому оттуда, и его подтянули за это ДТП, как виновника, - пишет в комментариях сообщества Евгений Кузьмин.

- Белое авто ни в чем не виновато, а тот, что въехал в него, да. Дистанции не держал. В любом случае беда началась из-за «барана», который выбежал на дорогу. Вот его и надо штрафовать и машины ремонтировать за его счет, - высказался другой комментатор Дмитрий Порецкий.

Жителям напоминают о необходимости учитывать погодные условия и быть внимательными на дороге.