Сотню осужденных "жуликов" отправили расчищать снег в Барнауле

Осужденные работают.

В Алтайском крае сотня осужденных "жуликов" вышла на уборку улиц на тротуарах, остановках и подходах к ним – там, куда техника не может зайти. Речь идет об осужденных к обязательным работам, они очищают территории от снега и наледи.

Бригады оказывают помощь МУБ «Автодорстрой». Сейчас привлечено около 100 осужденных. Их рабочий день длится с 8.00 утра до 12.00 дня без перерыва.

- Контролируют работу осужденных на выделенных участках представители «Автодорстроя» и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. – сообщает пресс-служба УФСИН по краю.

Ведомство отмечает, что к обязательным работам приговаривают за преступления небольшой и средней тяжести. Наказанием являются общественно полезные работы на объектах, которые определяют власти муниципалитета по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Денег за эту работу осужденные не получают. За уклонение от назначенных судом обязательных работ осужденный может быть наказан реальным лишением свободы.