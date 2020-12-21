Выплаты произведены на основании указа президента. Фото: Олег УКЛАДОВ

На новые выплаты алтайским семьям с детьми до семи лет направили порядка 1 млрд рублей. 21 декабря пенсионный фонд перевел деньги на 199 273 детей.

- Выплата перечислена посредством 89 банков по принципу «социального казначейства». За ней не пришлось никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд России беззаявительно оформил и перечислил средства на основе решений о выплатах на детей, принятых весной и летом. Таким образом, родителям, опекунам и усыновителям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата, анонсированная Президентом страны, предоставлена в декабре автоматически, без подачи заявления, - сообщил управляющий краевым пенсионным ведомством Борис Трофимов.

Выплаты произведены на основании указа президента, она не зависит от других мер социальной поддержки и не будет учитываться в составе дохода семьи. Деньгами можно распорядиться на свое усмотрение. Заявление на новую единовременную выплату нужно подавать, если указанный ранее счет был закрыт и для перечисления денежных средств или если эти выплаты ранее не оформлялись. Специальные формы для соответствующих заявлений разместили на портале госуслуг.

Получить консультацию по всем интересующим вопросам можно по телефонам единого регионального контакт-центра Пенсионного фонда России (3852) 39-99-99, +7-800-600-07-14, а также с помощью онлайн-консультанта на сайте ведомства.