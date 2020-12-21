На Алтае написали героико-патриотический диктант

На Алтае написали тест Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае вслед за всей страной прошел героико-патриотический диктант «МЧС России - 30 лет во имя жизни». В нем приняли участие более 2,5 тысяч человек – большинство из них сотрудники МЧС, а также студенты, школьники и добровольцы.

- Каждый участник диктанта ответил на 55 вопросов, касающихся самых разных аспектов темы безопасности, истории развития и становления МЧС России, а также краевых служб и структур. Вопросы диктанта составили так, чтобы проходить испытание было интересно людям с разными интересами, но неравнодушными к этой тематике, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю,

Для ведомства это первый опыт проведения таких мероприятий. Но специалисты не исключают, что в дальнейшем он станет традиционным.